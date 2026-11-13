Vitia në interpelancë për pacienten me kancer të gjirit: Kërkesat për palbociclib u dyfishuan, tenderi i parë mbeti pa ofertues

Vitia në interpelancë për pacienten me kancer të gjirit: Kërkesat për palbociclib u dyfishuan, tenderi i parë mbeti pa ofertues

Mungesa e palbociclibit në Klinikën e Onkologjisë gjatë vitit 2026 erdhi pas dyfishimit të numrit të pacientëve që kërkonin këtë bar, ndërsa tenderi i parë për furnizim dështoi sepse nuk pati ofertues. Kështu deklaroi ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, gjatë interpelancës për vdekjen e një pacienteje me kancer të gjirit, e cila kishte mbetur katër muaj pa terapi.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të deputetes së PDK-së, Sala Jashari, për këtë rast dhe për mungesën e barnave onkologjike, Vitia tha se palbociclib u përfshi për herë të parë në Listën e Barnave Esenciale në Kosovë në vitin 2025. Sipas tij, përgatitjet për sigurimin e barit nisën menjëherë, ndërsa sasia u planifikua mbi bazën e kërkesave që Klinika e Onkologjisë kishte në atë kohë, për 40 pacientë.

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Ministria e Shëndetësisë kërkoi fonde shtesë nga Ministria e Financave dhe kërkesa u miratua, bëri të ditur Vitia. Pas përfundimit të procedurave, kontrata u lidh më 17 korrik dhe furnizimi i parë mbërriti në barnatoren qendrore në Çekukë në mesin e gushtit 2025. Më pas, kërkesat rezultuan më të larta se parashikimi: pacientë që më parë e siguronin barin privatisht nisën ta kërkonin në Klinikën e Onkologjisë, pasi ai hyri në Listën e Barnave Esenciale.

Vitia shpjegoi se gjatë vitit 2025, për shkak të mungesës së institucioneve dhe Kuvendit, nuk u mbajtën dëgjime buxhetore dhe nuk u miratua buxheti. Kjo gjendje, sipas tij, vazhdoi deri në mars. Megjithëse ishte kërkuar rritje e buxhetit, në rrethanat e jashtëzakonshme buxheti u miratua me synimin që të rishikohej në maj-qershor. Rishikimi nuk u bë, pasi Kuvendi u shpërnda në prill dhe vendi hyri në procesin zgjedhor për zgjedhjet e 7 qershorit.

Si pasojë e dyfishimit të kërkesave, kontrata arriti kufirin prej 130% të shfrytëzimit, sipas mundësive ligjore, brenda vetëm 9 muajve. Sipas ministrit, sasia që ishte parashikuar të shpenzohej në masën 100% gjatë 1 viti nuk mjaftoi për shkak të rritjes së numrit të pacientëve. Pa miratimin e buxhetit nuk mund të hapej një procedurë e re. Pas hyrjes në fuqi të ligjit të buxhetit dhe transferimit të mjeteve, nisën menjëherë procedurat e reja tenderike, duke marrë parasysh shpenzimin e shpejtë të barit.

Procedura e parë dështoi nga mungesa e ofertuesve, tha Vitia. Më pas tenderi u rihap me procedura të përshpejtuara; kontrata u lidh më 30 korrik 2026 dhe furnizimi në barnatoren qendrore nisi më 18 gusht të atij viti.

Ministri pranoi se furnizimi me barna për Klinikën e Onkologjisë gjatë vitit 2026 nuk ishte në nivelin e viteve 2024 dhe 2025. Krahas rrethanave që përmendi për palbociclibin, ai renditi si shkaqe mungesën e autorizimit të marketingut për disa barna, vonesat në furnizim si pasojë e procedurave, dështimin e tenderëve për mungesë ofertuesish dhe, në disa raste, tejkalimin e shumës së parashikuar bazuar në listën zyrtare të çmimeve të barnave.


Shtuar 13.11.2026 12:58

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