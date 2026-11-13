Probleme të përhapura në Microsoft 365, serverët e padisponueshëm pengojnë aksesin e përdoruesve

Microsoft njoftoi të enjten se problemet e lidhjes me shërbimet Microsoft 365 në disa rajone erdhën si pasojë e padisponueshmërisë së papritur të disa serverëve, jo nga shtimi i trafikut të përdoruesve.
Në përditësimin më të fundit në platformën amerikane të mediave sociale X, Microsoft 365 Status shpjegoi se ndërprerjet kishin rritur ngarkesën mbi pjesën tjetër të infrastrukturës. Kompania tha se kishte përcaktuar që kjo ngarkesë nuk vinte nga trafiku më i lartë, por nga serverët që dolën papritur jashtë funksionit, dhe se po punonte për t’i rikthyer ata në mënyrë të sigurt.
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Problemet penguan hyrjen në kutitë postare të Exchange Online dhe mund të kenë prekur edhe shërbime të tjera të Microsoft 365. Përdoruesit raportuan vështirësi në lidhje përmes mënyrave të ndryshme të aksesit.
Për të rikthyer shërbimet, Microsoft pezulloi të gjitha vendosjet e përditësimeve, devijoi trafikun nga infrastruktura e prekur dhe rinisi serverët e ndikuar. Më herët, kompania kishte raportuar ngarkesë të lartë të infrastrukturës në disa rajone dhe kishte bërë të ditur se po rishpërndante trafikun e lidhjeve në rrjetin e saj global për të lehtësuar ndërprerjen.
Sipas faqes së monitorimit Downdetector, në SHBA u regjistruan më shumë se 97.000 raportime për Outlook, mbi 38.000 ankesa për Microsoft 365 dhe rreth 4.500 raportime për Teams. Shifra e përdoruesve të prekur mund të jetë tjetër, pasi të dhënat e Downdetector bazohen në raportimet që dërgojnë vetë përdoruesit.
Microsoft u kërkoi përdoruesve të ndiqnin përditësimet në faqen e statusit të shërbimeve dhe në qendrën e administrimit të Microsoft 365, duke iu referuar incidenteve me kodet EX1550543 dhe MO1550821.