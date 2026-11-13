Haxhiu pranon raportin e IKKL-së: Viktimat e luftës janë regjistruar individualisht për herë të parë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, njoftoi se është takuar me Atdhe Hetemin, drejtorin ekzekutiv të Institutit të Krimeve të Kryera Gjatë Luftës në Kosovë, i cili i dorëzoi raportin vjetor të punës së Institutit.
Në një postim në Facebook, Haxhiu tha se gjatë takimit është informuar për punën e Institutit këtë vit, veçanërisht për verifikimin e të dhënave të secilës viktimë. Sipas saj, mbi bazën e këtyre të dhënave u përgatit lista preliminare e viktimave të luftës, e cila u publikua në korrik.
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Haxhiu theksoi se kjo është hera e parë që institucionet e Republikës së Kosovës i regjistrojnë viktimat e luftës një nga një, duke u mbështetur në dokumente dhe dëshmi të verifikuara. Ajo e cilësoi dokumentimin e saktë si përgjigjen më të fuqishme ndaj mohimit të krimeve nga Serbia.
Sipas Haxhiut, Kuvendi i Republikës së Kosovës, që miratoi ligjin për themelimin e Institutit, do të vazhdojë ta mbështesë punën e tij. Ajo i shprehu mirënjohje drejtorit Hetemi dhe gjithë stafit për profesionalizmin dhe kujdesin në trajtimin e çdo emri e dëshmie.