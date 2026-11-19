Në Kuvendin e Kosovës, ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka bërë të ditur se hetimet për problemet e furnizimit me ilaçe kanë filluar disa muaj më parë dhe se suspendimi i katër farmacistëve nuk shënon përfundimin e këtij procesi.
Duke reaguar ndaj kritikave për mungesat e barnave dhe veprimet e ndërmarra ndaj personelit farmaceutik, Vitia sqaroi se publiku ishte njoftuar për hetimin vetëm një ditë pas nisjes së tij, ndërsa pezullimet ishin zbatuar pikërisht në ditën kur ai po raportonte para deputetëve gjatë interpelancës.
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Ministri nënvizoi se procesi hetimor do të vazhdojë dhe se veprimet e deritanishme ndaj farmacistëve lidhen me rastet që tashmë janë dokumentuar.
Ai theksoi se hetimi kishte filluar shumë kohë më parë, por informacioni për publikun u dha vetëm një ditë pas kësaj, ndërsa masat ndaj farmacistëve u morën ditën e seancës parlamentare. Vitia shtoi se hetimi nuk mbyllet me këto suspendime dhe se ai po vazhdon ende, teksa masat e marra deri tani pasqyrojnë vetëm ato çështje që janë konstatuar.