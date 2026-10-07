Tre minatorë evakuohen nga horizonti i 11-të, ndërsa 60 të tjerë mbeten të bllokuar

Tre minatorë evakuohen nga horizonti i 11-të, ndërsa 60 të tjerë mbeten të bllokuar

Pas incidentit të shkaktuar nga djegia e trafos kryesore, 60 minatorë vijojnë të jenë të ngujuar në horizontin e 11-të të minierës së Trepçës, në Stantërg.

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Tre prej 63 minatorëve të bllokuar fillimisht kanë mundur të dalin përmes rrugëve të emergjencës.

Ndërkohë, ekipet e shpëtimit po vazhdojnë ndërhyrjen në terren.

Zjarrfikësit dhe ekipet e tjera po punojnë për nxjerrjen e minatorëve që kanë mbetur brenda, si dhe për garantimin e daljeve nga horizonti i 11-të.

Operacioni vijon, ndërsa priten të dhëna të reja për gjendjen e minatorëve dhe ecurinë e përpjekjeve të shpëtimit.


Shtuar 7.10.2026 23:22

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