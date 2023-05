Tensionet në veri të Kosovës/ BE-ja kërkon de-përshkallëzim të menjëhershëm të situatës

Qytetarët serbë vazhdojnë sot për të dytën ditë radhazi protestat kundër kryetarëve shqiptarë të komunave me shumicë serbe Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq.

BE-ja ka bërë sërish thirrje për çtensionim të situatës.

Bashkimi Evropian dënoi dhunën në Zveçan – komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës – “në termat më të fuqishëm të mundshëm”.

“Aktet e dhunshme, të kryera ndaj trupave të KFOR-it, mediave, civilëve dhe policisë janë absolutisht të papranueshme. BE-ja u kërkon autoriteteve të Kosovës dhe protestuesve që menjëherë dhe pa kushte të de-përshkallëzojnë situatën. Ne presim që palët të veprojnë me përgjegjësi dhe të gjejnë menjëherë një zgjidhje politike përmes Dialogut”, kjo është thirrja që shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell bëri nëpërmjet një postimi në Twitter.

The EU urges Kosovo authorities and the protesters to immediately and unconditionally de-escalate the situation.

We expect the Parties to act responsibly and find a political solution through the Dialogue immediately.

