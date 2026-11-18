Bahri Hyseni, kreu i Zyrës për Rikthimin e Aseteve dhe njëkohësisht prokuror në cilësinë e zëvendëskryeprokurorit të Shtetit, zhvilloi një seancë pune online me delegacionin e Institutit të Bazelit. Në këtë takim morën pjesë Rita Simões nga ekipi i kërkimit dhe politikave të ICAR-it, Peter Wilson bashkëdrejtues i programit nga Instituti i Bazelit për Qeverisje, si dhe ekspertët Albert Avdiu dhe Betim Nimani.
Në qendër të diskutimit ishin veprimtaritë e kryera nga Zyra për Rikthimin e Aseteve në muajt e fundit, vështirësitë e hasura dhe arritjet në proceset e identifikimit, gjurmimit, sekuestrimit dhe kthimit të pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme.
Të lidhura
None found
Një pikë kyçe e takimit ishte analizimi i koncept-dokumentit që parashtron domosdoshmërinë e përgatitjes dhe aprovimit të Ligjit për Rikthimin e Aseteve.
U nënvizua se vendosja e një kuadri ligjor të qartë përbën një parakusht për rritjen e efektivitetit institucional në trajtimin e çështjeve që lidhen me pasuritë e ardhura nga veprimtari të jashtëligjshme, si dhe për përputhjen me normat dhe praktikat më të avancuara ndërkombëtare.
Të dyja palët shprehën angazhimin e tyre për të vijuar partneritetin me synim realizimin e objektivave të përbashkëta në luftën kundër kriminalitetit. Gjithashtu, u dakordësua ofrimi i mbështetjes për Zyrën për Rikthimin e Aseteve në formën e vizitave studimore, trajnimeve profesionale dhe ekspertizës së specializuar.