Një stuhi e fuqishme ere që goditi Kosovën gjatë mbrëmjes së së enjtes la pas një person të plagosur, shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale dhe la pa energji elektrike disa rajone të vendit.
Komuna e Ferizajt u rendit ndër zonat më të goditura, ku furnizimi me rrymë u ndërpre me kërkesë të autoriteteve policore për shkak të rrezikut që u kanosej banorëve. Në këtë qytet u regjistruan dëme në objekte afariste, institucione publike dhe vetura, ndërsa Policia konfirmoi se një person mbeti i lënduar.
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Kompania Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike (KEDS) njoftoi se erërat e forta dëmtuan infrastrukturën energjetike dhe shkaktuan defekte në rrjet. Adlum Ramadani, zëdhënës i kompanisë, tha se qindra skuadra janë dërguar në terren për të riparuar dëmet dhe për të rikthyer shërbimin elektrik. Ai veçoi Ferizajn, Gjilanin, Prizrenin dhe Prishtinën si zonat më problematike.
Edhe kryeqyteti pati pasoja të dukshme. Në lagjen Matiqan, disa dritare u shkëputën nga një pallat dhe ranë mbi një automjet të parkuar, duke e dëmtuar atë. Ndërkohë, në lagjen Ulpianë, afër shkollës fillore “Hasan Prishtina”, një pjesë e çatisë së një godine u shkëput. Dëme u konstatuan gjithashtu në lagjen Mati.
Në fshatin Krushë e Madhe të Rahovecit, era dëmtoi çatinë e një objekti tregtar, ndërsa copa të saj, përfshirë llamarina, ranë në rrugën Gjakovë–Prizren, duke krijuar rrezik për automjetet. Zjarrfikësit ndërhynë për të pastruar rrugën nga mbeturinat.
Probleme në trafik u shfaqën edhe në autostradën Prishtinë–Pejë, ku në fshatin Vragoli era rrëzoi një shtyllë ndriçimi në mes të karrexhatës, duke ndalur qarkullimin për disa minuta. Në Prizren, në zonën e Shadërvanit, erërat përmbysën dhe thyen tavolina e karrige të restoranteve në ambient të hapur.
Pasojat e motit të keq u ndien edhe në Kamenicë, ku në fshatin Ruboc një banori iu shembën dy sera bujqësore me një sipërfaqe totale prej rreth 300 metrash katrorë. Dëmet prekën edhe sektorin e bujqësisë, përveç bizneseve dhe infrastrukturës publike në komunat e tjera.
Ndërprerje të energjisë elektrike u raportuan edhe në pjesë të Lipjanit, ndërsa defekte në rrjet u evidentuan në Prishtinë, Gjilan, Prizren dhe Ferizaj. Ekipet e KEDS-it po punojnë për të identifikuar dhe riparuar prishjet e shkaktuara nga era.
Policia e Kosovës u bëri thirrje qytetarëve që të kufizojnë lëvizjet e panevojshme dhe të jenë veçanërisht të kujdesshëm në rrugë dhe hapësira publike. Në Ferizaj, forcat policore, së bashku me autoritetet komunale dhe shërbimet e emergjencës, ndërhynë për të hequr pengesat dhe për të parandaluar rreziqe të mëtejshme.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kishte paralajmëruar më herët erëra me shpejtësi 30 deri në 45 kilometra në orë, me goditje edhe më të forta. Autoritetet u kërkuan qytetarëve të raportojnë çdo rast emergjent dhe të shmangin qëndrimin pranë ndërtesave, pemëve dhe strukturave të tjera që mund të dëmtohen nga fuqia e erës.