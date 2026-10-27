Shtetasi kosovar i kërkuar me urdhër ndërkombëtar ekstradohet nga Zvicra

Një shtetas i Kosovës, me inicialet A.Z., u ekstradua sot nga Zvicra në Kosovë. Ai kërkohej në bazë të një urdhër-arresti ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë për veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik”.
Operacioni u realizua nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësi të tjera përkatëse të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë.
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Pas mbërritjes në Kosovë, i dyshuari iu dorëzua njësive përkatëse të DRP-së në Gjilan, për vijimin e procedurave ligjore.
Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor bëri të ditur se do të vijojë shkëmbimin e informatave me institucionet vendore, shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Ky bashkëpunim synon parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprimtarive kriminale, si dhe gjurmimin dhe arrestimin e personave e grupeve kriminale që veprojnë brenda ose jashtë vendit.