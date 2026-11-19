Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, i është drejtuar Greqisë për të siguruar përkrahjen e saj në rrugën e Kosovës drejt marrjes së statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian.
Kërkesa u shpreh gjatë një takimi që ajo zhvilloi me ambasadoren Vaiani Gaidatzi, e cila drejton Zyrën Ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë.
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Në një komunikatë të lëshuar nga Presidenca, Shiroka Pula vlerësoi qëndrimin konstruktiv që Greqia ka mbajtur ndaj Kosovës, si dhe mbështetjen që ajo ofron për integrimin evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Gjatë bisedës, presidentja i uroi ambasadores Gaidatzi mbarësi në misionin e saj diplomatik dhe shprehu vullnetin për intensifikimin e kontakteve dhe thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.
Një tjetër pikë e diskutimit ishte bashkëpunimi në fushën ekonomike, me vëmendje të veçantë ndaj investimeve greke në territorin e Kosovës dhe zgjerimit të shkëmbimeve tregtare mes palëve.
Shiroka Pula nënvizoi gjithashtu mundësitë për ta shtrirë bashkëpunimin edhe në sektorë të tjerë me interes të ndërsjellë.