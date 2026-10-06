Shiroka-Pula dhe Hoxha, emrat e propozuar për presidente

Shiroka-Pula dhe Hoxha, emrat e propozuar për presidente

Kuvendi i Kosovës po vijon seancën me pikën e dytë të rendit të ditës, që lidhet me zgjedhjen e presidentit të vendit.

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Arbërie Nagavci, kryetare e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, paraqiti Justina Shiroka-Pulën si kandidate për postin e presidentes.

Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri, propozoi Eliza Hoxhën për presidente të Kosovës.

Hoxha është kandidatja e dytë e propozuar për këtë post, pas Shiroka-Pulës, emër i paraqitur nga Lëvizja Vetëvendosje.


Shtuar 7.10.2026 00:05

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