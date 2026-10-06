Justina Shiroka-Pula, nga ekonomiste dhe profesoreshë universitare në krye të Akademisë së Kosovës

Justina Shiroka-Pula, nga ekonomiste dhe profesoreshë universitare në krye të Akademisë së Kosovës

Justina Shiroka-Pula është ekonomiste, profesoreshë universitare dhe ish-ministre e Energjisë dhe Minierave të Kosovës. Në dhjetor 2025 ajo u zgjodh në drejtimin e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, duke u bërë gruaja e parë në këtë detyrë.

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E lindur në Prishtinë në vitin 1953, Shiroka-Pula arsimin fillor dhe të mesëm e kreu në vendlindje. Ajo u diplomua në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1976, ndërsa në Zagreb përfundoi, më 1984, studimet pasuniversitare në teorinë dhe politikën e zhvillimit ekonomik. Më vonë, në Universitetin e Prishtinës, mbrojti doktoratën me temën “Investimet demografike dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës”.

Hapin e parë në karrierë e hodhi në Bankën Popullore të Kosovës. Dy vjet më pas, në vitin 1978, nisi punën akademike në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Veprimtaria e saj pedagogjike dhe kërkimore është përqendruar në fusha si menaxhmenti, ndërmarrësia dhe procesi i vendimmarrjes në biznes.

Angazhimi i saj nuk është kufizuar vetëm në universitet. Shiroka-Pula shërbeu si ministre e Energjisë dhe Minierave nga viti 2008 deri më 2011, si përfaqësuese e Partisë Demokratike të Kosovës. Në periudhën 2011–2014 ajo ishte deputete e kësaj partie në Kuvendin e Kosovës.

Pas luftës, ajo u përfshi edhe në veprimtari të shoqërisë civile, duke u angazhuar për fuqizimin e grave, barazinë gjinore dhe zhvillimin e ndërmarrësisë. Sipas të dhënave të biografisë së saj, ka kryer studime pasdoktorale në Universitetin e Lincit dhe në Universitetin e Arizonës.

Pula-Shiroka është pjesë e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës që prej vitit 2016. Në postin e kryetares ajo pasoi akademikun Mehmet Kraja.


Shtuar 7.10.2026 00:05

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