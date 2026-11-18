Më 19 nëntor 2026, në Tetovë dhe disa vendbanime përreth janë parashikuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike.
Gjatë intervalit 08:30–15:00**, energji nuk do të kenë Stacioni i Autobusëve në Tetovë, objekti “Medikinska Plastika”, “Lidl”, ish-objekti i “Makedonija Tabak” dhe “Palma Mall”. Ndërsa nga ora 08:45 deri në 14:00, ndërprerja do të prekë edhe HEC-in “Bistrica”.
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Orari 08:55–10:30 vlen për Vratnicën, Bellovishtin, Jazhincën, Orashjen, Nerashtin, Staro Sellon, Gllogjën, Dobroshtin, Tearcën, Përshevcën, Breznën, Përcën, Odrin, Jegunovcën, Rotincën, Podbregjën, Jançishtën, Prelubishtën, Kopancën, Tudencën, Nepreshtenën, Leshkën dhe Sllatinën.
Po ashtu, nga ora 09:00 deri në 14:00**, ndërprerje janë njoftuar në disa zona. Në Tetovë ato përfshijnë ndërtesat e reja përballë shkollës fillore “Kirili dhe Metodi”, Prelubishtën, objektet përgjatë rrugës nga qendra në drejtim të xhamisë, si dhe Stençën e Vollkovën. Pa energji do të mbeten edhe objektet “New Country” dhe “Bashkim Tours”, si dhe pompa e ujit në Bllacë.
Në Xhepçisht, ndërprerja do të prekë objektet pranë furrës “Pashtriku”, përgjatë rrugës rajonale.
Nga ora 09:45 deri në 13:45, furnizimi do të ndërpritet edhe për objektet në afërsi të rrugëve “Proleterska” dhe “Sarajevska” në Tetovë.
Banorët dhe bizneset në zonat e përmendura këshillohen të planifikojnë veprimtaritë e tyre duke pasur parasysh oraret e ndërprerjeve.