Shi gjatë natës dhe rënie temperaturash, vjeshta sjell masa më të ftohta ajrore

Shi gjatë natës dhe rënie temperaturash, vjeshta sjell masa më të ftohta ajrore

Në emisionin “Ora Shtatë”, meteorologu Mendim Rugova deklaroi se viti 2026 mund të renditet si viti i dytë më i ngrohtë në Prishtinë, pas vitit 2024.

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Megjithatë, pas temperaturave të larta të shënuara gjatë këtij viti, pritet një ulje e ndjeshme e tyre.

Sipas Rugovës, gjatë natës vendi do të përfshihet nga reshje shiu, ndërsa në gjysmën e dytë të javës së ardhshme prurjet e masave më të ftohta ajrore do të sjellin një tjetër ndryshim të motit.

“Sot temperaturat mbeten më të larta, por nga dita e nesërme do të nisë rënia e tyre”, tha ai.


Shtuar 8.10.2026 08:00

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