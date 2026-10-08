Shi gjatë natës dhe rënie temperaturash, vjeshta sjell masa më të ftohta ajrore

Në emisionin “Ora Shtatë”, meteorologu Mendim Rugova deklaroi se viti 2026 mund të renditet si viti i dytë më i ngrohtë në Prishtinë, pas vitit 2024.
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Megjithatë, pas temperaturave të larta të shënuara gjatë këtij viti, pritet një ulje e ndjeshme e tyre.
Sipas Rugovës, gjatë natës vendi do të përfshihet nga reshje shiu, ndërsa në gjysmën e dytë të javës së ardhshme prurjet e masave më të ftohta ajrore do të sjellin një tjetër ndryshim të motit.
“Sot temperaturat mbeten më të larta, por nga dita e nesërme do të nisë rënia e tyre”, tha ai.