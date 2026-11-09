Protesta e 28-të e revoltës studentore në Tiranë/ Qytetarët përplasen me efektivët e policisë, kundërshtojnë gjobat për pjesëmarrjen në protesta

Protesta e 28-të e revoltës studentore në Tiranë/ Qytetarët përplasen me efektivët e policisë, kundërshtojnë gjobat për pjesëmarrjen në protesta

Në Tiranë tashmë ka nisur protesta e 28-të studentore, ku qytetarët janë mbledhur para godinës së Kryeministrisë. Tubimi gjatë mbrëmjes së kësaj të hëne vjen pas protestave të zhvilluara ditët e fundit, të cilat janë shoqëruar edhe me përplasje mes protestuesve dhe Policisë së Shtetit.

Nga ana tjetër rreth orës 19:45, janë regjistruar debate mes disa qytetarëve dhe efektivëve të policisë, të cilët po vendosnin gjoba administrative për personat e konstatuar në protestë. Qytetarët shprehen se policia po iu kërkon mjetet e identifikimit për të vërtetuar pjesëmarrjen e tyre në protestat e revoltës studentore.

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“Po kaloja në trotuar dhe një punonjës policie më kërkoi mjetin e identifikimit, duke më thënë se isha fotografuar në tubim. Polici po bënte gjobën, por unë nuk ia firmosa dhe i kërkova arsyen. Më tha se isha fotografuar në tubim. Unë i thashë se kisha qenë duke kaluar në trotuar me shokët. Më ndaloi dhe më tha se isha konstatuar në foto”, u shpreh protestuesi.


Shtuar 9.11.2026 21:06

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