Sadiku kritikon ndryshimet në hapësirën e Presidencës, institucioni mohon largimin e simboleve

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Ermal Sadiku, reagoi ndaj ndryshimeve të vërejtura në hapësirën e Presidencës. Sipas tij, Deklarata e Pavarësisë së Kosovës nuk ndodhet më në vendin ku ishte ekspozuar, ndërsa fotografia e presidentit historik Ibrahim Rugova është zhvendosur anash.
Sadiku foli në një konferencë për media pasi u largua nga mbledhja e Komisionit për Ekonomi. Largimi i tij ishte shenjë pakënaqësie për heqjen nga rendi i ditës të raportimit të anëtarëve të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës së Kosovës.
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Ai e quajti të panevojshëm ndryshimin në hapësirën e Presidencës dhe i kërkoi presidentes Justina Shiroka Pula të reflektojë e të rikthejë gjendjen e mëparshme. Sipas Sadikut, për çështje të tilla duhet të ketë protokolle që zbatohen.
Duke theksuar peshën historike të Ibrahim Rugovës, Sadiku tha se ai nuk mund të shihet thjesht si ish-president apo ish-kryetar i LDK-së. Për të, Rugova mbetet një figurë historike e patejkalueshme për të tashmen dhe të ardhmen. Sadiku shtoi se rëndësi ka jo vetëm fotografia, por edhe ajo që Rugova përfaqëson për brezat e kaluar dhe duhet të përfaqësojë për brezat e ardhshëm.
Presidenca e Kosovës, ndërkohë, i mohoi pretendimet se fotografia e Rugovës dhe Deklarata e Pavarësisë janë larguar nga hapësirat e institucionit. Në sqarimin e saj për media, ajo tha se asgjë nuk është hequr nga zyra e Presidencës dhe se të dyja vazhdojnë të jenë aty.
Reagimi i Presidencës erdhi pas kritikave të përfaqësuesve të LDK-së për largimin e pretenduar të këtyre simboleve. Më herët, kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, i kishte kërkuar presidentes ta rishqyrtonte vendimin dhe t’i kthente ato në vendin e tyre, duke theksuar rëndësinë historike dhe shtetërore të ish-presidentit Rugova dhe të Deklaratës së Pavarësisë. Presidenca këmbëngul se asnjëri prej tyre nuk është larguar nga institucioni.