Punonjësit e KEK-ut njoftojnë protestë për paga më të larta dhe pagën e 13-të

Punonjësit e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) kanë paralajmëruar protestë për të enjten, më 12 nëntor. Ata kërkojnë rritje pagash dhe dhënien e pagës së 13-të.
Sindikata e Re – KEK, e cila organizon protestën, ka njoftuar se tubimi do të nisë në orën 11:00 përpara zyrave të menaxhmentit të korporatës në Prishtinë.
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Në njoftimin e saj, sindikata kërkon që pagat të rriten e të nivelizohen dhe që të gjithë të punësuarit në KEK ta marrin pagën e 13-të për vitin 2026. Organizatorët thonë se synojnë kushte më të mira financiare, trajtim të barabartë, paga dinjitoze dhe respektim të të drejtave të punëtorëve.
Njoftimi nuk përcakton sa do të zgjasë protesta e 12 nëntorit dhe as nëse pas saj do të ndërmerren veprime të tjera sindikale.