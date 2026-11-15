Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor

Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor

Punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) kanë paralajmëruar se do të protestojnë sërish më 19 nëntor në Prishtinë, për të kërkuar paga meritore dhe kushte më të mira pune.

Sipas Sindikatës së Re të KEK-ut, protesta do të nisë në orën 11:00. Sindikata u ka bërë thirrje punëtorëve të qëndrojnë të bashkuar në kërkesat e tyre.

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Në njoftim, sindikata thekson se punëtorët po kërkojnë një të ardhme me paga meritore, për veten, fëmijët, familjet dhe prindërit e tyre, si edhe ruajtjen e dinjitetit dhe mundësinë për t’u ndier krenarë për punën që bëjnë në KEK.

Sindikata shpreh pakënaqësi për pagat e ulëta, ngarkesën e rëndë të punës dhe rrezikun e lartë me të cilin, sipas saj, punëtorët përballen çdo ditë. Ajo kundërshton varfërimin, nëpërkëmbjen dhe mungesën e vlerësimit e të dinjitetit, duke theksuar edhe lodhjen dhe dëmtimin e shëndetit nga këto kushte.

Njoftimi mbyllet me mesazhin se punëtorët mbeten të vendosur dhe të bashkuar.


Shtuar 15.11.2026 08:03

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