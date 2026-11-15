Edicioni i 10-të i Maratonës së Tiranës nis me rreth 5,800 garues, kufizohet qarkullimi në kryeqytet

Edicioni i dhjetë i Maratonës së Tiranës, një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive në kryeqytet, nis sot në orën 08:00 me pjesëmarrjen e rreth 5,800 garuesve.
Këtë vit, programit i është shtuar për herë të parë gara e 5 kilometrave, e cila u jep mundësi të marrin pjesë më shumë qytetarëve dhe vrapuesve.
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Përgatitjet për maratonën kanë zgjatur gjashtë muaj. Në organizim janë përfshirë rreth 600 vullnetarë, 800 punonjës policie dhe 500 punonjës të Bashkisë së Tiranës, të angazhuar për mbarëvajtjen e garës dhe sigurinë e pjesëmarrësve.
Zhvillimi i maratonës do të kufizojë ndjeshëm lëvizjen e automjeteve. Deri në orën 16:00, qarkullimi do të jetë i bllokuar në shumë akse kryesore, mes tyre e gjithë Unaza e Vogël, bulevardi “Zogu i Parë” dhe Bulevardi i Ri.
Automjetet nuk do të lejohen as në segmentin nga sheshi “Skënderbej” te sheshi “Nënë Tereza”, në Rrugën e Kavajës, Rrugën e Durrësit, rrugën “Myslym Shyri”, rrugët e zonës së ish-Bllokut dhe kryqëzimet që lidhin bulevardin me Rrugën e Elbasanit.
Gjatë ditës së sotme, disa linja të transportit publik urban do të ndryshojnë itinerar për shkak të garës. Drejtuesit e automjeteve dhe qytetarët këshillohen t’i planifikojnë lëvizjet duke marrë parasysh kufizimet dhe duke përdorur rrugë alternative.