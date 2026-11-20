Përfaqësues të protestave kundër vendimit të Hagës kanë bërë të ditur se do të dalin sërish në shesh, në rast se projektligji i ri për Dhomat e Specializuara nuk arrin në Kuvend gjatë javës së ardhshme.
Çlirim Haziri, zëdhënës i platformës “Jo në emrin tim”, u shpreh të enjten mbrëma në emisionin “Debat Plus” të RTV Dukagjinit se e sheh me sy të mirë marrëveshjen mes kryeministrit Albin Kurti dhe ushtrueses së detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku. Sidoqoftë, ai theksoi se qytetarët kërkojnë që ky zotim të kthehet në veprime konkrete. “Nëse kjo nuk realizohet, do ta ushtrojmë të drejtën tonë për protestë”, paralajmëroi Haziri.
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Po ashtu, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së dha një mesazh të ngjashëm, duke u shqetësuar për ecurinë e çështjes së ligjit dhe duke paralajmëruar protesta nëse vonesat vijojnë.
Të enjten, Kurti dhe Çitaku ranë dakord që ligji i miratuar në tetor dhe i kthyer nga presidentja të mos hidhet sërish në votim, por të përgatitet një draft i ri. Ky projektligj, së bashku me strategjinë shtetërore për procesin e apelit, pritet të prezantohet javën e ardhshme.
Pas aktgjykimit të 16 shtatorit, me të cilin katër ish-drejtues të UÇK-së u dënuan në shkallë të parë me 81 vjet burgim gjithsej, platforma “Jo në emrin tim” zhvilloi 21 net radhazi protesta. Ato u ndërprenë në mbrëmjen kur Kuvendi miratoi ndryshimet e tetorit.