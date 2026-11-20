Gazetari dhe analisti Bekim Kabashi ka hedhur dyshime mbi kohezionin e brendshëm të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me amendamentin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Sipas tij, tensionet në parti mund të jenë pasqyrë e divergjencave midis Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.
Gjatë emisionit “Debat Plus” në RTV Dukagjini të enjten mbrëma, Kabashi u shpreh se nuk beson që PDK-ja ka vepruar e pavarur, pa marrë këshilla apo udhëzime nga Haga. “Problemi është i brendshëm i PDK-së, por jo vetëm këtu”, tha ai.
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Sipas analistit, nëse Thaçi dhe Veseli do të kishin një qëndrim të përbashkët për mënyrën se si partia duhej ta trajtonte ligjin, atëherë nuk do të kishte asnjë kundërshti në radhët e saj. Kabashi shprehu bindjen se Thaçi nuk ka qenë pro ndryshimit të këtij ligji, por për këto pohime ai nuk solli asnjë provë.
Këto deklarata u bënë në ditën kur PDK-ja u tërhoq nga rivotimi i ligjit që ishte kthyer nga presidentja dhe ra dakord me kryeministrin Albin Kurti për një iniciativë të re. Ushtruesja e detyrës së kryetares së kësaj partie, Vlora Çitaku, kërkoi falje për vonesat dhe konfuzionin e krijuar deri tani.
Në po të njëjtin emision, analisti Imer Mushkolaj vuri në dukje se mënyra sesi u drejtua i gjithë procesi ka lënë shije të hidhur te qytetarët.