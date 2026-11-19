Kryeministri Albin Kurti i ka paraqitur sot Kuvendit projektligjin për ndarjet buxhetore të vitit 2027, i cili kap shifrën e 4,27 miliardë eurove.
Në fjalën e tij, Kurti e lidhi rritjen e buxhetit me performancën e të hyrave publike dhe zgjerimin e aktivitetit ekonomik, duke theksuar se ky projektbuxhet synon mbështetjen e qytetarëve dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë së financave publike.
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Ai njoftoi gjithashtu se në projektbuxhet është paraparë një mbështetje më e madhe financiare për ekipet mbrojtëse të katër ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.
Duke u ndalur te arsyet e kësaj rritjeje, kryeministri theksoi se ajo vjen si rezultat i drejtpërdrejtë i performancës së të hyrave publike dhe i një ekonomie që u zgjerua, krijoi vende të reja pune dhe gjeneroi shumë aktivitet ekonomik. Sipas tij, kjo performancë e mirë ka bërë të mundur që njëkohësisht të ndiqen politika mbështetëse për qytetarët dhe të ruhet qëndrueshmëria afatgjatë e financave publike. Ai shtoi se në këtë buxhet është planifikuar edhe rritja e mbështetjes financiare për ekipet mbrojtëse të katër ish-udhëheqësve të UÇK-së, në përputhje me kërkesat e parashtruara nga këto ekipe, ndërsa për angazhimin dhe mbështetjen e mëtejshme pritet strategjia e grupit punues.
Në fushën e politikave të pagave në sektorin publik, Kurti bëri të ditur se gjatë vitit 2027 është parashikuar pagesa e pagës së 13-të, ndërsa prej 1 korrikut vlera e koeficientit të pagave do të rritet në 120 euro.
Kryeministri njoftoi gjithashtu dyfishimin gradual të shtesave për fëmijë, një proces që do të realizohet në katër faza, me rritje prej 25 për qind, duke filluar nga 1 janari i vitit 2027.
Në vijim, ai theksoi se buxheti i vitit 2027 vijon politikën e rritjes së të ardhurave për punonjësit e sektorit publik. Përveç pagesës së pagës së 13-të, ai përmendi se nga 1 korriku 2027 koeficienti i pagave do të arrijë në 120 euro, çka nënkupton rritje page. Kurti foli edhe për kapitullin e mbështetjes më të madhe për familjet dhe fëmijët, duke përmendur zotimin për dyfishimin e shtesave për fëmijë përmes një rritjeje graduale në katër faza me 25 për qind, ku faza e parë nis më 1 janar 2027. Ai shtoi se buxheti për udhëtimet zyrtare jashtë vendit është përgjysmuar dhe fondet e kursyera janë orientuar drejt financimit të barnave esenciale për shërbimin spitalor dhe klinik të Kosovës. Po ashtu, ai bëri të ditur se janë planifikuar edhe 120 profesionistë të rinj shëndetësorë në SHSKUK, ndërsa në nivelin lokal parashikohet ndërtimi i qendrave të reja familjare dhe blerja e pajisjeve moderne të teknologjisë më të avancuar.
Sa i përket investimeve kapitale, kryeministri theksoi se për herë të parë janë parashikuar mbi një miliard euro për këtë kategori, me qëllim zhvillimin dhe transformimin e infrastrukturës në vend.
Ai prezantoi edhe një nismë të re për themelimin e një kompanie kombëtare ajrore, e cila, sipas tij, synon zgjerimin e lidhjeve ajrore të Kosovës dhe krijimin e më shumë mundësive për udhëtim.
Duke folur për këto investime, Kurti theksoi se për herë të parë mbi një miliard euro do të ndahen vetëm për këtë kategori. Ndër nismat e reja, ai përmendi edhe atë për themelimin e kompanisë kombëtare ajrore, e cila synon të kontribuojë në zgjerimin e lidhjeve ajrore të Kosovës, krijimin e më shumë mundësive për udhëtim dhe promovimin e vendit në tregje ndërkombëtare.
Ndryshe, projektbuxheti për vitin 2027 është miratuar nga Qeveria e Kosovës më 2 nëntor dhe tashmë është proceduar në Kuvend për shqyrtim e miratim. Ai është rreth 300 milionë euro më i lartë se buxheti fillestar i vitit 2026.