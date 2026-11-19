Për vitin 2027, Bashkia e Vlorës ka planifikuar një buxhet prej rreth 82 milionë eurosh, por mënyra e publikimit të plan-buxhetit dhe shpërndarja e fondeve kanë shkaktuar përplasje të forta me opozitën. Këshilltarët opozitarë Atrid Hoxha dhe Gjergji Nika theksojnë se 50 për qind e buxhetit të Bashkisë së Vlorës shkon për pagat e administratës, ndërsa numri i punonjësve të saj është shumëfishuar brenda një viti.
Ndërsa Vlora po përballet me probleme serioze në furnizimin me ujë të pijshëm dhe me helmime të konsumatorëve, projektbuxheti i paraqitur nga mazhoranca nuk parashikon asnjë fond për ndërhyrje rehabilituese. Gjithashtu, përqendrimi i investimeve vetëm në qytetin e Vlorës ka lënë jashtë vëmendjes Orikumin dhe Radhimën.
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Këshilltari Gjergji Nika ngre shqetësimin se Vlorës, si një qytet që pret dhjetëra mijëra turistë, i nevojiten edhe një terminal autobusësh dhe një qendër për zjarrfikësit, por edhe këto shërbime nuk janë përfshirë në projektbuxhet.
Sipas këshilltarëve opozitarë, planbuxheti për vitin 2027 është propozuar përpara se të miratohet buxheti i shtetit, duke e akuzuar mazhorancën se kjo është bërë qëllimisht për të orientuar shpërndarjen e fondeve dhe tenderëve që hapen në fillim të vitit.