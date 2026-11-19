Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i është përgjigjur kryeministrit në detyrë Albin Kurti në lidhje me pasigurinë që rëndon mbi organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030. Ai ka theksuar se Qeveria mban përgjegjësi për mospërmbushjen e një sërë detyrimesh që ka ndaj Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare (ICMG).
Ky reagim erdhi pasi Kurti deklaroi para deputetëve në Kuvendin e Kosovës se ky eveniment sportiv është në rrezik. Sipas tij, vendi është sjellë në këtë pikë për shkak të mungesës së unitetit të brendshëm. Ai tha se vijon të jetë optimist, por me rezerva, dhe kritikoi mungesën e bashkëpunimit midis institucioneve.
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Në një postim në Facebook, Rama hodhi poshtë atë që ai e cilësoi si përpjekje të kryeministrit për t’ua lënë barrën e kësaj situate qeverisjes lokale të Prishtinës.
Ai përmendi tri çështje që, sipas tij, janë cekur në komunikimin e fundit të ICMG-së si shkak për anulimin e takimit me palën kosovare: pagesa nuk ishte finalizuar, nuk ishin dërguar emrat e delegacionit dhe nuk kishte pasur përgjigje ndaj korrespondencës elektronike.
Në mesazhin e tij, Rama i drejtohet Kurtit me ironi, duke e akuzuar se po provon t’ia hedhë fajin Prishtinës për dështimin e Lojërave Mesdhetare. Ai shton se ICMG e ka bërë të qartë arsyen e anulimit të takimit: pagesa nuk është kryer, emrat e delegacionit nuk janë dërguar dhe nuk ka pasur përgjigje në email-e. Më tej ai pyet se kush kishte për detyrë t’i kryente këto veprime dhe përgjigjet tri herë: “Qeveria”, duke e mbyllur me komentin se çështja është kaq e thjeshtë.
Me këtë qëndrim, kreu i kryeqytetit ia ngarkon Qeverisë përgjegjësinë për të tria problemet dhe hedh poshtë mënyrën si Kurti e interpreton ndarjen e përgjegjësive në procesin përgatitor për Prishtina 2030.
Konflikti institucional rreth Lojërave Mesdhetare po shfaqet në një kohë kur organizimi i tyre është përfshirë nga pasiguria, ndërsa respektimi i zotimeve financiare dhe institucionale ndaj ICMG-së mbetet thelbësor për mbijetesën e projektit.
Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030 janë caktuar të mbahen nga 24 korriku deri më 4 gusht 2030 dhe konsiderohen si një nga projektet më të mëdha sportive që Kosova ka marrë përsipër të organizojë.