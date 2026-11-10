Për ngjarjet e 29 majit 2023 në Zveçan, ngrihet aktakuzë ndaj A.S.

Për ngjarjet e 29 majit 2023 në Zveçan, ngrihet aktakuzë ndaj A.S.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka dorëzuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë aktakuzën ndaj A.S. për sulmet e 29 majit 2023 në Zveçan, të drejtuara ndaj Policisë së Kosovës, KFOR-it dhe gazetarëve. Ai akuzohet për “Sulmi ndaj personit zyrtar” dhe “Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi”.

Sipas aktakuzës, A.S. ka qenë pjesë e një grupi që dyshohet se kreu këto vepra në koordinim me shumë persona të tjerë të dyshuar, të nacionalitetit serb nga Kosova dhe Serbia. Ngjarjet kanë ndodhur më 29 maj 2023, nga ora 06:00 e mëngjesit deri në mbrëmje, në perimetrin e objektit të Komunës së Zveçanit.

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Prokuroria thotë se A.S., në bashkëkryerje, akuzohet për sulm të dhunshëm ndaj ushtarëve të misionit paqeruajtës të KFOR-it me mjete të forta, mjete shpërthyese të improvizuara dhe armë zjarri. Nga sulmet u lënduan disa pjesëtarë të Policisë së Kosovës dhe së paku 30 pjesëtarë të KFOR-it, tre prej tyre rëndë.

Gjatë sulmit u goditën edhe veturat e gazetarëve që po mbulonin ngjarjet e asaj dite.


Shtuar 10.11.2026 15:27

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