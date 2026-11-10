Ftesa nga Kosova e mbush me krenari Fazlijin, i cili pret ndeshjet e ardhshme

Betim Fazliji është shprehur i lumtur dhe krenar për ftesën nga Kombëtarja e Kosovës. Ai iu bashkua sot grupit të futbollistëve dhe tha se mezi pret të luajë në ndeshjet e ardhshme.
Në një prononcim për FFK-në, Fazliji e cilësoi thirrjen nga Kombëtarja si një ngjarje me rëndësi të madhe për të. Ai tha se ndihet krenar që arriti të bashkohej sot me ekipin dhe që ka mundësinë të përfaqësojë kombin dhe Kombëtaren e Kosovës.
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Duke folur për stërvitjen e parë me skuadrën, Fazliji e vlerësoi shumë pozitivisht. Sipas tij, ekipi është në formë shumë të mirë, ndërsa të gjithë futbollistët janë të lumtur, të motivuar dhe të përqendruar. Ai pret një ndeshje të mirë kundër Izraelit, në shtëpi, në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Kosova do të luajë kundër Izraelit më 14 nëntor në stadiumin “Fadil Vokrri”, në kuadër të Ligës së Kombeve. Synimi i saj është të marrë tri pikët përpara tifozëve të vet.