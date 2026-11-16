Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) ka shprehur qëndrimin e saj lidhur me gjykimin në Dhomat e Specializuara në Hagë të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në reagimin e publikuar, organizata thotë se nuk beson te drejtësia e Speciales. Sipas saj, mënyra se si është zhvilluar dhe po vijon procesi ka dëmtuar besimin në profesionalizmin dhe paanshmërinë e gjykatës, përcjell Bota sot.
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OVL-UÇK vlerëson se asnjë vendim gjyqësor i Dhomave të Specializuara nuk mund ta ndryshojë të vërtetën historike të Luftës Çlirimtare.
Organizata thekson se goditjet nuk do ta dobësojnë, frikësojnë apo ndalin, por do ta bëjnë më të vendosur, më të bashkuar dhe më të fortë. Ajo shton se UÇK-ja nuk i përket bankës së të akuzuarve të historisë, por është pjesë e themeleve të lirisë së Kosovës.