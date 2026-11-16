Nga janari deri në tetor të vitit 2026, Dogana e Kosovës mblodhi mbi 1 miliard e 708 milionë euro të hyra. Krahasuar me dhjetëmujorin e njëjtë të vitit paraprak, kjo përbën rritje prej 5.7 për qind.
Të dhënat e publikuara nga Dogana tregojnë se të hyrat arritën në 1,708,243,582 euro, ndërsa gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2025 ishin 1,615,537,254 euro.
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Shtim pati në të gjitha kategoritë kryesore: të ardhurat nga taksa doganore u rritën për 6.6 për qind, ato nga akciza për 1.8 për qind, ndërsa TVSH-ja shënoi rritje prej 7.8 për qind.
Dogana e Kosovës ia atribuoi këto rezultate punës për mbledhjen e të hyrave dhe zbatimin e legjislacionit doganor.