Një tifoz i Evertonit është kthyer në fenomen të rrjeteve sociale, pasi një video ku ai portretizonte veten si trajner në dhomën e gjumit u përhap me shpejtësi në internet.
Ajo që filloi si një shaka e bashkëshortes së tij mori një tjetër drejtim, kur klubi anglez vendosi t’i plotësojë dëshirën me një përvojë të paharrueshme.
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I njohur në internet me nofkën “Mbrojtësi i Qendrës së Shëndoshë”, 37-vjeçari kishte inskenuar një konferencë për shtyp pas një ndeshjeje, duke luajtur rolin e trajnerit të Evertonit në Football Manager.
Ai rrinte i ulur në dhomën e gjumit dhe sillej si të kishte drejtuar skuadrën në një ndeshje, derisa bashkëshortja hyri brenda dhe e filmoi.
“Je 37 vjeç, ke dy fëmijë, je ulur në dhomën tënde të gjumit duke luajtur Football Manager dhe duke u shtirur sikur po drejton një ekip”, i tha ajo, duke e ngacmuar për pasionin që kishte.
Regjistrimi u shpërnda me shpejtësi në platformat sociale dhe arriti deri te drejtuesit e Evertonit. Klubi më pas e ftoi tifozin në ambientet e veta për të zhvilluar një konferencë të vërtetë për shtyp, duke ia bërë realitet ëndrrën.
Të mërkurën, Evertoni publikoi një video në të cilën tifozi takoi edhe kapitenin e skuadrës, James Tarkowski.
“Mirëmëngjes, trajner”, iu drejtua futbollisti, kurse tifozi u përgjigj: “Mirëmëngjes, kapiten”.
Më tej, ai rrëfeu se u kishte thënë të gjithëve që kapiteni ishte pranë, duke e përjetuar këtë moment si diçka të veçantë.
Në këtë mënyrë, një çast argëtimi në dhomën e gjumit u shndërrua në një konferencë zyrtare për shtyp në klubin që tifozi mbështet.