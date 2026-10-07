Rama uron Justina Shiroka Pulën: Mbarësi dhe sukses për ju dhe Kosovën!

Rama uron Justina Shiroka Pulën: Mbarësi dhe sukses për ju dhe Kosovën!

Në një reagim në rrjetin social X, kryeministri Edi Rama, ka uruar Justina Shiroka Pulën, e cila në mesnatë u zgjodh presidente e Republikës së Kosovës.

Kryeministri uron mbarësi për të dhe Kosovën.

Të lidhura

None found

Ai shton se zgjedhja e saj, vjen në një kohë sfiduese për Kosovën dhe rajonin.

“Urime të përzemërta akademikes së mirënjohur, zonjës Justina Shiroka – Pula, për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës, në një fazë sfiduese për Kosovën dhe në një kohë sfiduese për krejt rajonin tonë e për vetë Europën.

Mbarësi e sukses për ju dhe Kosovën zonja Presidente”, ka shkruar Rama.


Shtuar 7.10.2026 08:20

Tags: , ,
Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve

Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve
BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet
Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin

Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin
Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse

Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse
Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese

Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese
Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye

Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye
“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit

“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit
Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit

Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit