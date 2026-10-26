Osmani kërkon që dhuna në familje të ndëshkohet njësoj si terrorizmi

Pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kërkoi rritjen e përgjegjësisë institucionale dhe masa më të rrepta kundër dhunës ndaj grave.
Gjatë fjalës së saj në Kuvend, Osmani theksoi se një shoqëri nuk mund të pretendojë se është e lirë kur njëra gjysmë e saj jeton nën frikë dhe liria e saj varet nga rrethanat.
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“Nuk mund të flasim për liri kur liria e gjysmës së shoqërisë kufizohet nga frika që përjeton gjysma tjetër. Shteti nuk duhet të sillet si spektator”, deklaroi ajo.
Sipas Osmanit, Kuvendi duhet ta dëshmojë përgjegjësinë e tij duke kërkuar llogari nga të gjithë zyrtarët që nuk i përmbushin detyrat, pavarësisht përkatësisë së tyre partiake.
Ajo u shpreh se dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore duhet të kenë dënime të barasvlershme me ato për terrorizmin, pasi gratë e dhunuara përballen çdo ditë me një gjendje terrori.
Osmani i cilësoi si shumë të buta dënimet që parashikohen aktualisht për këto vepra. Ajo kritikoi gjithashtu gjykatat për mosdhënien e dënimeve dhe paralajmëroi se një qasje e tillë mund të ndikojë në vazhdimin e dhunës.
“Dënimet që zbatohen sot janë aq të lehta sa mund ta nxisin dhunën, ndërsa në shumë raste as këto masa nuk vendosen nga gjykatat tona”, tha Osmani.