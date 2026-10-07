Ndalohet një aktivitet për zgjedhjet serbe në Mitrovicën e Veriut, Agim Rexhepi: Autoriteti i Kosovës duhet të zbatojë ligjin

Policia e Kosovës ka ndërhyrë për të ndalur një tubim në një shkollë të Mitrovicës së Veriut, pasi dyshohej se aktiviteti kishte karakter parazgjedhor dhe lidhej me zgjedhjet parlamentare të Serbisë.
Të lidhura
None found
Ish-hetuesi Agim Rexhepi, në një deklaratë për “Bota sot”, ka thënë se rasti duhet analizuar duke u bazuar te ligji, kompetencat e institucioneve dhe garantimi i të drejtave të komunitetit serb.
Sipas tij, kur një veprimtari politike që lidhet drejtpërdrejt me zgjedhjet e një shteti tjetër zhvillohet në territorin e Kosovës, institucionet e vendit kanë detyrimin të verifikojnë natyrën e saj dhe përputhshmërinë me ligjet në fuqi.
Rexhepi ka nënvizuar se Policia e Kosovës deklaroi se kishte informacione operative për një aktivitet parazgjedhor, ndërsa pjesëmarrësit e cilësuan tubimin si veprimtari edukative. Për këtë arsye, ai vlerëson se fokusi nuk duhet të jetë te përkatësia etnike e të pranishmëve, por te organizatorët, përmbajtja e aktivitetit dhe baza ligjore mbi të cilën ai është zhvilluar.
Ai ka theksuar se autoriteti i institucioneve të Kosovës duhet të jetë i pranishëm në çdo pjesë të territorit të vendit. Sipas Rexhepit, ndalimi i një aktiviteti të tillë nuk duhet interpretuar si veprim kundër komunitetit serb, por si zbatim i barabartë i rregullave për të gjithë qytetarët dhe subjektet politike që veprojnë në Kosovë.
“Kosova është shtet dhe institucionet e saj duhet ta ushtrojnë autoritetin në të gjithë territorin. Aktivitetet parazgjedhore të Serbisë në Kosovë mund të shihen si pjesë e konsolidimit të autoritetit institucional, veçanërisht në veri. Megjithatë, çdo ndërhyrje duhet të mbështetet qartë në ligj, të jetë proporcionale dhe transparente, në mënyrë që të mos krijohet përshtypja se objektivi është komuniteti serb dhe jo një aktivitet i caktuar politik”, ka deklaruar ai.
Rexhepi ka bërë dallimin mes të drejtave të komunitetit serb dhe veprimtarive politike të një shteti tjetër në territorin e Kosovës. Ai ka insistuar se të drejtat e këtij komuniteti duhet të respektohen e të garantohen, ndërsa aktivitetet politike duhet t’u nënshtrohen ligjeve dhe rregullave të Kosovës.
Duke komentuar nëse ngjarja përbën një tjetër hap në shtrirjen e sovranitetit të Kosovës, ish-hetuesi ka thënë se ushtrimi i autoritetit shtetëror nuk mund të vlerësohet vetëm përmes aksioneve policore.
“Në rastin konkret, Policia e Kosovës e ushtroi autoritetin në një institucion publik të Mitrovicës së Veriut dhe aktiviteti u ndërpre pa incidente. Kjo tregon se autoriteti institucional po zbatohet edhe në këtë pjesë të vendit”, ka thënë Rexhepi.
Ai ka shtuar se sovraniteti konsolidohet edhe përmes funksionimit të institucioneve, sundimit të ligjit, ofrimit të shërbimeve publike, mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve dhe ndërtimit të besimit te qytetarët.
Në përfundim, Rexhepi u ka kërkuar institucioneve që të tregojnë kujdes, të veprojnë me transparencë dhe të respektojnë parimin e proporcionalitetit, me qëllim shmangien e tensioneve të panevojshme dhe ruajtjen e besimit të komuniteteve.
Sipas tij, çdo ndërhyrje duhet të mbështetet në prova dhe në bazë ligjore, ndërsa komunikimi publik duhet të jetë i qartë. Ai ka theksuar gjithashtu se komuniteti serb duhet të kuptojë se masat nuk drejtohen ndaj tij si komunitet, por ndaj aktiviteteve konkrete që shkelin rregullat në fuqi.
“Synimi duhet të jetë që në veri të Kosovës të ketë më shumë zbatim të ligjit, institucione funksionale dhe siguri, e jo tensione të reja. Shteti e forcon autoritetin e tij jo vetëm duke ndërhyrë, por duke vepruar në mënyrë të drejtë, ligjore, proporcionale dhe të barabartë për të gjithë”, ka përfunduar Rexhepi për “Bota sot”.