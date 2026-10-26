Nagavci kërkon sqarime për vrasjen e Arlinda Zekajt: Kush e trajtoi letrën e saj?

Arbërie Nagavci, kryetare e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, ka kërkuar drejtësi, përgjegjësi dhe llogaridhënie nga institucionet për vrasjen e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës. Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, e cila u mbajt për këtë rast, ajo ngriti pikëpyetje mbi reagimin e institucioneve pas kërkesës së viktimës për ndihmë dhe paralajmërimeve të saj për rrezikun që i kanosej, raporton KosovaPress.
Nagavci deklaroi se Zekaj i kishte dërguar një letër urgjente Prokurorisë Themelore në Pejë, përmes së cilës kërkonte ndërhyrje të menjëhershme.
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“Rasti para nesh është një tragjedi që kërkon drejtësi, përgjegjësi dhe llogaridhënie institucionale. Kjo seancë nuk duhet të shërbejë vetëm për dënimin e një krimi të rëndë, por edhe për të kërkuar përgjigje nga institucionet që kishin detyrimin ligjor ta mbronin. Ajo kërkoi ndihmë, paralajmëroi për rrezikun dhe besoi se institucionet e Kosovës do ta dëgjonin e do të vepronin. Për këtë arsye, iu drejtua me një letër urgjente Prokurorisë Themelore në Pejë, duke kërkuar masa të menjëhershme”, tha Nagavci.
Duke iu referuar përmbajtjes së letrës, shefja e deputetëve të LVV-së tha se Arlinda Zekaj kishte paralajmëruar se institucionet mund të detyroheshin të jepnin llogari vetëm pasi ajo të humbte jetën.
“Në fund të letrës së saj ishte shkruar: ‘uroj që të mos vijë dita kur ju dhe institucionet përgjegjëse, të detyroheni të jepni llogari, vetëm pasi të jetë marrë jeta ime’. Është e dhimbshme dhe tronditëse që sot po diskutojmë pikërisht për atë që ajo kishte paralajmëruar. Çfarë ndodhi me letrën e saj? Kush e shqyrtoi dhe cilat masa mori Prokuroria? A u trajtua me seriozitet rreziku i paralajmëruar prej saj? A u zbatua urdhri gjyqësor që ajo përmendte dhe, nëse jo, kush mban përgjegjësi për moszbatimin e tij? Prokuroria nuk mund të kufizohet vetëm në reagimin pas kryerjes së krimit. Ajo duhet të veprojë me urgjencë kur ka paralajmërime konkrete për rrezik ndaj jetës”, u shpreh Nagavci.
Arlinda Zekaj u vra të dielën në mbrëmje në Vitomiricë të Pejës. Për këtë vrasje, i dyshuar është kunati i saj.
Informacionet e para tregojnë se ngjarja ndodhi në banesë, ndërsa dyshimet janë se viktima u vra me sëpatë.