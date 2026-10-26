Haxhiu kërkon hetim për veprimet dhe mosveprimet institucionale pas vrasjes së Arlindës

Haxhiu kërkon hetim për veprimet dhe mosveprimet institucionale pas vrasjes së Arlindës

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se fjalët e Arlinda Zekajt, e cila u vra dje ndërsa priste mbrojtje nga shteti, tashmë përbëjnë “një paralajmërim tragjik që nuk arritëm ta parandalonim”.

Ajo ka kërkuar që hetimi të përqendrohet te përgjegjësia e çdo institucioni të përfshirë në rast, duke përfshirë veprimet dhe mosveprimet e tyre.

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Haxhiu theksoi se duhet të shqyrtohet me kujdes mënyra se si autoritetet identifikojnë rrezikun, komunikojnë informacionet ndërmjet tyre dhe kontrollojnë zbatimin e masave mbrojtëse.

“Për këtë arsye, mënyra se si vlerësohet rreziku, si shkëmbehen informacionet mes institucioneve dhe si ndiqet zbatimi i masave mbrojtëse duhet të jenë në qendër të vëmendjes sonë. Në rastin e Arlindës kërkojmë të hetohet veprimi apo mosveprimi i secilit institucion që ka qenë i përfshirë”, ka deklaruar ajo.

Reagimi i Haxhiut vjen pas vrasjes së Arlinda Zekajt, ndërsa presioni për llogaridhënie nga institucionet për këtë rast është rritur.


Shtuar 26.10.2026 17:24

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