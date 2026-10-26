Hoxha: Letra e Arlindës, e cila nuk mund të flasë më, ngre përgjegjësinë e të gjithëve

Hoxha: Letra e Arlindës, e cila nuk mund të flasë më, ngre përgjegjësinë e të gjithëve

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, shprehu turpin e saj për shtetin që nuk arriti ta mbronte Arlinda Zekajn, e vrarë mizorisht mbrëmë, vetëm tre ditë pasi ajo kishte njoftuar institucionet për rrezikun dhe u kishte kërkuar mbrojtje.

Duke folur në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, Hoxha deklaroi se në këtë rast nuk mjaftojnë më as ngushëllimet.

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Ajo kërkoi që, përtej dënimit të krimit dhe deklaratave në Kuvend, të zhvillohet një hetim i plotë e transparent për çdo neglizhencë dhe mosveprim institucional që mund të ketë ndikuar në tragjedi.

Deputetja theksoi se Arlinda nuk ka më mundësi të flasë, por mesazhi i lënë prej saj vazhdon të dëgjohet.

Sipas Hoxhës, frika dhe shpresa e fundit e viktimës vendosin përballë përgjegjësisë të gjithë ata që kishin detyrimin të mbronin jetën e saj.

“Kjo ditë është pasqyra jonë”, u shpreh Hoxha, duke shtuar se ajo pasqyron jo vetëm institucionet, por edhe përgjegjësinë morale të shoqërisë.


Shtuar 26.10.2026 17:25

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