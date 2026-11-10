Mustafa i kërkon Prokurorisë të hetojë Autoritetin e Konkurrencës, nis procedurat për shkarkimin e Binaku-Isufit

Arben Mustafa, kryetar i Komisionit për Ekonomi dhe deputet i PDK-së, i bëri thirrje Prokurorisë të hetojë pretendimet për parregullsi dhe paligjshmëri në Autoritetin e Konkurrencës. Ai njoftoi gjithashtu nisjen e procedurave për shkarkimin e kryetares së Komisionit të Konkurrencës, Binaku-Isufi.
Në një konferencë për media, Mustafa e përshkroi gjendjen në Autoritetin e Konkurrencës si të karakterizuar nga parregullsi serioze, paligjshmëri dhe anarki. Ai akuzoi deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje se penguan raportimin e anëtarëve të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës, duke pamundësuar, sipas tij, shqyrtimin e pretendimeve për shkelje.
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Mustafa tha se tre anëtarët e Komisionit, të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës, nuk kanë zhvilluar asnjë mbledhje që nga maji i vitit 2025, sepse kryetarja Binaku-Isufi nuk i ka thirrur. Sipas tij, gjatë kohës që organi kolegjial ka mbetur jofunksional, ajo ka marrë individualisht vendime që i takojnë Komisionit. Ai përmendi tetë përqendrime të tregut të nënshkruara vetëm nga kryetarja.
Deputeti pretendoi se, për shkak të mosfunksionimit të këtij organi vendimmarrës, 60 kërkesa për përqendrim të tregut po miratohen në heshtje.
Ai ngriti edhe çështjen e drejtorit të Autoritetit të Konkurrencës, për të cilin tha se ka dy aktakuza, por vazhdon të punojë pa u pezulluar. Mustafa pretendoi se vendimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil për trajtimin e kësaj çështjeje nuk është zbatuar dhe se mungesa e mbledhjeve të Komisionit po ia mundëson drejtorit vazhdimin e punës.
Sipas Mustafës, kryetarja është ftuar tri herë të raportojë para komisionit parlamentar që e ka zgjedhur, por ka refuzuar. Ai tha se dy anëtarët e tjerë të Komisionit ishin të pranishëm për të raportuar atë ditë, mirëpo raportimi i tyre u pengua nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje.
Mustafa kërkoi që Prokuroria t’i hetojë me seriozitet raportimet e sinjalizuesve për pretendimet mbi paligjshmëritë në Autoritetin e Konkurrencës, të cilat, sipas tij, kanë mbërritur edhe në Kuvendin e Kosovës. Ai e akuzoi Binaku-Isufin për uzurpim të kompetencave dhe për pengim të funksionimit të organit kolegjial, ndërsa bëri të ditur se po iniciohen procedurat për shkarkimin e saj.
Ndërkohë, në Komisionin për Ekonomi raportoi ministrja Artane Rizvanolli.