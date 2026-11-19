Ministri i Financave, Hekuran Murati, i është përgjigjur sot kritikave të opozitës për qasjen sociale dhe ekonomike të ekzekutivit, duke nënvizuar se gjatë qeverisjes së tyre janë krijuar mundësi punësimi, njëkohësisht me përkrahjen financiare për grupe të ndryshme qytetarësh.
Gjatë diskutimit të Projektligjit për buxhetin e vitit 2027 në Kuvendin e Kosovës, Murati tha se ekzekutivi është fokusuar te fëmijët dhe pensionistët, ndërsa për personat që mund të punojnë janë hapur vende pune dhe kushte për punësim.
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Ai bëri të ditur se numri i të punësuarve është rritur me 100 mijë persona gjatë mandatit aktual, nga 350 mijë në 450 mijë, dhe shtoi se paralelisht me këtë zgjerim të punësimit janë rritur edhe pagat.
Duke iu kundërpërgjigjur Abdixhikut, Murati vuri në dukje se ishte thënë që qytetarët nuk duhet të mbështeten, por duhen krijuar kushte për punësim; megjithatë, sipas tij, qeveria ka arritur t’i bëjë të dyja. Ai saktësoi se ndihma është orientuar drejt grupeve që nuk janë pjesë e tregut të punës, përkatësisht grupmoshës 0-16 vjeç dhe pensionistëve, kurse për ata që janë të aftë për punë janë krijuar mundësi punësimi. Sipas tij, kur e kanë marrë mandatin kanë qenë 350 mijë të punësuar, ndërsa tani janë 450 mijë; një rritje e tillë, theksoi ai, nuk është shënuar në asnjë qeverisje të mëparshme. Murati shtoi se krahas shtimit të vendeve të punës ka pasur rritje pagash dhe sfida, përfshirë inflacionin, pasi Kosova e ka adoptuar euron dhe nuk e shtyp vetë valutën, prandaj është e ekspozuar ndaj këtij fenomeni.
Ndërkaq, kryeministri Albin Kurti u ka paraqitur sot deputetëve projektligjin për ndarjet buxhetore të Kosovës për vitin 2027, i cili arrin në 4,27 miliardë euro.
Ai njoftoi se ky projektbuxhet parashikon edhe rritje të mbështetjes financiare për ekipet mbrojtëse të katër ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen përballë procesit gjyqësor në Hagë.
Kurti u ndal edhe te politikat e pagave në sektorin publik dhe tha se për vitin 2027 është planifikuar pagesa e pagës së 13-të, ndërsa nga 1 korriku koeficienti i pagave do të shkojë në 120 euro.
Po ashtu, kryeministri paralajmëroi dyfishimin gradual të shtesave për fëmijë; ky proces do të zbatohet në katër faza me rritje prej 25 për qind, duke nisur nga 1 janari 2027.
Në fushën e investimeve kapitale, Kurti theksoi se për herë të parë janë parashikuar më shumë se një miliard euro për këtë kategori, me synim zhvillimin dhe transformimin e infrastrukturës së vendit.
Ai gjithashtu prezantoi një nismë të re për krijimin e një kompanie kombëtare ajrore, e cila ka për qëllim zgjerimin e lidhjeve ajrore të Kosovës dhe ofrimin e më shumë mundësive për udhëtim.
Projektbuxheti për vitin 2027 ishte miratuar nga Qeveria e Kosovës më 2 nëntor dhe është dërguar në Kuvend për shqyrtim e miratim. Ai është rreth 300 milionë euro më i lartë se buxheti fillestar i vitit 2026.