Në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave u zhvillua një takim koordinues me përfaqësues të institucioneve kompetente dhe të Komunës së Kriva Pallankës, me qëllim bashkërendimin e veprimeve të përbashkëta për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme ndaj lëvizjes së pakontrolluar të bagëtive në territorin e komunës.
Në këtë takim morën pjesë ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Borçe Serafimovski, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Jovica Andovski, drejtoresha e Agjencisë për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar, Irena Ilievska, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angelov, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe koordinatori kombëtar nga Qeveria.
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Nga ana e Komunës së Kriva Pallankës ishin të pranishëm kryetari i Komunës Sashko Mitovski, komandanti i Shtabit të Krizave të Komunës dhe kryetari i Këshillit të Komunës Mile Trajkovski.
Diskutimet kishin si synim koordinimin e institucioneve përgjegjëse dhe harmonizimin e hapave të mëtejshëm, në funksion të mbrojtjes së sigurisë, shëndetit dhe pronës së qytetarëve.
Bisedimet dhe koordinimi do të vazhdojnë nesër, për të unifikuar qëndrimet dhe për të përcaktuar aktivitetet e ardhshme. Qytetarët dhe opinioni publik do të njoftohen në kohë për rezultatet e diskutimeve dhe masat e dakorduara.
Komuna e Kriva Pallankës mbetet e përkushtuar ndaj bashkëpunimit me të gjitha institucionet kompetente dhe ndaj ndërmarrjes së veprimeve konkrete për tejkalimin e përhershëm të këtij problemi.