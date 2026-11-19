Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, mori pjesë në Berlin në mbledhjen e Koalicionit të të Vullnetshmëve, e cila u përqendrua te gjendja e tanishme në Ukrainë dhe te përpjekjet për të siguruar paqen.
Bashkë me të në këtë takim ishte edhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski.
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Mbledhja, e organizuar nga kancelari gjerman Friedrich Merz, pati në fokus intensifikimin e angazhimeve për përfundimin e luftës dhe bashkërendimin e veprimeve midis partnerëve evropianë dhe Shteteve të Bashkuara.
Sipas Mickoskit, Maqedonia e Veriut ka konfirmuar përkrahjen për arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë.
Në deklaratën e tij, kryeministri Mickoski u shpreh: “E konfirmuam mbështetjen e vendit tonë për përpjekjet për arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, përmes dialogut, diplomacisë dhe koordinimit me aleatët tanë”, shkroi ai.