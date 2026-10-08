Muja zhvillon vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, në fokus bashkëpunimi bujqësor dhe siguria ushqimore

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural i Kosovës, Armend Muja, qëndroi për një vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku diskutimet u përqendruan te thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në bujqësi dhe sigurinë ushqimore.
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Gjatë vizitës në Shkup, Muja zhvilloi takime me ministrin homolog, Borçe Serafimovski, zëvendësministrin Albrim Hoxha, si dhe me përfaqësues të institucioneve që kanë përgjegjësi në fushën e sigurisë ushqimore.
Palët shqyrtuan mënyrat për zgjerimin e bashkëpunimit bilateral, shtimin e shkëmbimeve tregtare dhe lehtësimin e qarkullimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.
Siguria ushqimore ishte një nga temat kryesore të takimeve. Në këtë kuadër, u diskutua për përafrimin e procedurave të kontrollit dhe certifikimit, ndarjen e informacionit dhe përmirësimin e bashkëpunimit mes autoriteteve kompetente.
Diskutimet përfshinë gjithashtu kontrollet zyrtare në pikat kufitare dhe në tregun e brendshëm, gjurmueshmërinë e produkteve dhe bashkërendimin e veprimeve për evidentimin dhe administrimin e rreziqeve që mund të dëmtojnë shëndetin e konsumatorëve.
Përfaqësuesit e dy vendeve ndanë përvoja edhe lidhur me skemat e mbështetjes për fermerët, zhvillimin rural dhe përparimin e prodhimit bujqësor. Në takime u trajtua po ashtu përafrimi i politikave sektoriale me standardet dhe politikat e Bashkimit Evropian, përfshirë Politikën e Përbashkët Bujqësore.
Muja vlerësoi se bashkëpunimi i qëndrueshëm mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut është i rëndësishëm për përmirësimin e kushteve për fermerët dhe bizneset, zgjerimin e tregtisë së ndërsjellë dhe ruajtjen e standardeve të larta të sigurisë ushqimore.
Gjatë kësaj vizite, ministri Muja u shoqërua nga ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Florian Qehaja, dhe drejtoresha e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, Venera Çerkini.
Vizita ka për qëllim forcimin e lidhjeve institucionale dhe rajonale, rritjen e konkurrueshmërisë së prodhuesve bujqësorë dhe avancimin e përafrimit me standardet evropiane.