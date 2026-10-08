BMW zbulon iX4 elektrik: 603 kuaj fuqi dhe autonomi deri në 689 kilometra

Pas prezantimit të iX3 të ri, BMW ka zgjeruar gamën e saj elektrike me iX4, një SUV coupé me profil më dinamik që bëhet pjesë e familjes së modeleve Neue Klasse.
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Modeli i ri bashkon formën e një SUV-i me linjat e një coupé-je dhe teknologjinë e gjeneratës së gjashtë eDrive. Prodhimi është planifikuar të nisë në fillim të vitit 2027, ndërsa në momentin e debutimit iX4 do të ofrohet në dy variante, të dyja me sistemin e lëvizjes me katër rrota xDrive.
Në versionin iX4 50 xDrive, dy motorët elektrikë gjenerojnë gjithsej 463 kuaj fuqi dhe 475 lb-ft çift rrotullues. Ky konfigurim mundëson përshpejtimin nga 0 në 100 km/h për 4.7 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale është 210 kmh.
Varianti më i fuqishëm është iX4 M60 xDrive. Dy motorët e tij prodhojnë 603 kuaj fuqi dhe 645 lb-ft çift rrotullues, duke e çuar makinën nga 0 në 100 kmh për vetëm 3.7 sekonda. Edhe ky version ka shpejtësi maksimale prej 210 kmh dhe përdor teknologjinë specifike M eDrive, së bashku me një sistem të avancuar për menaxhimin e fuqisë.
Kapaciteti i përdorshëm i baterisë është 112.2 kWh për të dyja versionet. BMW deklaron se iX4 50 mund të udhëtojë deri në 689 kilometra me një karikim të plotë. Për M60 nuk është bërë ende publike autonomia, por ajo pritet të jetë më e kufizuar për shkak të fuqisë dhe performancës më të lartë.
Falë arkitekturës 800-voltëshe, bateria mbështet karikim DC me fuqi deri në 400 kW. Në një pikë karikimi të përshtatshme, niveli i baterisë mund të rritet nga 10 në 80 për qind për rreth 21 minuta. Vetëm 10 minuta karikim mund të shtojnë deri në 184 milje autonomi.
Me grepin opsional për rimorkio, iX4 ka aftësi tërheqëse deri në 2,000 kilogramë, transmeton Telegrafi.
Në pamjen e jashtme, BMW ka aplikuar gjuhën më të fundit të dizajnit të markës. Në pjesën e përparme dallohen grila karakteristike kidney grille dhe fenerët e dyfishtë.
Pajisjet standarde të të gjitha varianteve përfshijnë M Sport Package dhe rrota M 20-inç. Frenat M Sport, të pajisura me kaliperë blu, ofrohen si opsion.
Brendësia iX4 ndjek në masë të madhe atë të iX3. Në qendër ndodhet ekrani 17.9-inç, i integruar me sistemin Panoramic iDrive. Ky teknologji kombinohet me Panoramic Vision dhe, në varësi të nivelit të pajisjeve, edhe me ekranin 3D Head-Up Display.
iX4 M60 dallohet nga modeli standard përmes një sërë detajesh sportive. Në këtë listë përfshihen difuzori i zi, kapakët e zinj të pasqyrave dhe logot M.
Modeli M60 pajiset si standard me rrota 21-inç dhe frena M Sport me kaliperë të kuq. Blerësit mund të zgjedhin edhe dritat M Yellow Lights, ndërsa spoileri specifik M është projektuar për të rritur forcën aerodinamike në pjesën e pasme.
Në kabinë, versioni më sportiv merr një timon M Sport të veçantë, i cili ka shenjën e kuqe në pozicionin e orës 12. Sistemi audio Harman Kardon me 13 altoparlantë zëvendëson konfigurimin standard me shtatë altoparlantë të iX4 50.
BMW iX4 M60 xDrive përfshin standardisht Adaptive M Suspension, me amortizatorë të komanduar elektronikisht dhe drejtim sportiv me raport të ndryshueshëm. Ky konfigurim plotësohet nga susta dhe amortizatorë të përshtatur posaçërisht, si dhe nga lidhje specifike të stabilizatorit në boshtin e përparmë.
Tërheqja përmirësohet edhe nga diferenciali M Sport me kontroll elektronik, i ofruar në modelin më të fuqishëm të gamës.
Përveç mënyrave standarde të drejtimit, M60 ka edhe programet M Sport dhe M Sport Plus. Këto mënyra ndryshojnë parametrat e shasisë dhe të drejtimit, duke i dhënë makinës një sjellje më sportive.
Dalja në treg e BMW iX4 është planifikuar për marsin e vitit 2027. Fillimisht do të mbërrijë iX4 50 xDrive, ndërsa M60 do të ndjekë pak më vonë gjatë të njëjtit vit.
Në SHBA, çmimi fillestar i iX4 50 xDrive do të jetë 66,220 dollarë, pa përfshirë tarifën e destinacionit. BMW ende nuk ka njoftuar se sa do të kushtojë varianti M60.
Me autonomi të parashikuar deri në 428 milje, karikim ultra të shpejtë dhe një version M me 603 kuaj fuqi, iX4 synon të ndërthurë prakticitetin e një SUV-i me karakterin dinamik të një coupé-je elektrike. /Telegrafi/