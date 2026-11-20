Pas mesnate, Kuvendi i Kosovës ka dhënë dritën jeshile për vendimin e Qeverisë që parashikon masa emergjente në sektorin e furnizimit me energji elektrike. Këto masa do të qëndrojnë në fuqi për një periudhë 60-ditore.
Me 61 vota pro, deputetët e miratuan këtë pikë, e cila u fut në rendin e ditës përmes një mocioni, në një seancë që zgjati deri në orët e para të mëngjesit të së premtes.
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Ndër detyrimet kryesore që rrjedhin nga masat e miratuara, ndërmarrja “Ibër-Lepenci” ka për detyrë që nëpërmjet hidrocentralit të Ujmanit të sigurojë energji elektrike për klientët që përfitojnë nga shërbimi universal.
Gjithashtu, është paraparë krijimi i një Komiteti Teknik Emergjent, i cili do të ketë përgjegjësi në menaxhimin e gjendjes së krijuar në fushën energjetike.
Nga radhët e opozitës ka pasur reagime të forta. Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani, e konsideroi ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, përgjegjëse direkte për krizën energjetike dhe kërkoi dorëheqjen e saj.
Kritika të ashpra u shprehën edhe nga Janina Ymeri e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila vuri në pikëpyetje mënyrën se si Qeveria po e trajton sektorin e energjisë dhe mekanizmat e rregullimit të tregut përkatës.
Në vijim të seancës, Kuvendi miratoi në parim Projektligjin për Rregullatorin e Energjisë, po ashtu me 61 vota pro. Votimi u krye rreth orës 00:45, pasi edhe kjo çështje ishte shtuar në rendin e ditës me anë të mocionit.
Gjatë debatit për këtë projektligj, Ymeri shprehu shqetësimin se tregtarët e energjisë ushtrojnë ndikim mbi rregullatorin dhe se amendamentet ligjore janë hartuar vetëm për t’iu përgjigjur kërkesave të paketës evropiane.
Në lexim të parë, deputetët dhanë 61 vota pro edhe për Projektligjin për Efiçencën e Energjisë, me votimin që përfundoi rreth orës 01:15.
Pas orës 02:00, Kuvendi votoi në lexim të parë Projektligjin për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore, i cili mori 62 vota pro, 8 kundër dhe një abstenim. Ky i fundit u kundërshtua nga deputetët e Listës Serbe.