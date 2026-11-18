Ernest Muçi po tregon se mund të lërë gjurmë të mëdha te Kombëtarja shqiptare. Paraqitjet dhe shifrat e tij, jo vetëm me Trabzonsporin, po e mbështesin këtë pritshmëri.
Nën drejtimin e Sylvinhos, sulmuesi u aktivizua në 15 ndeshje, por me hapësirë të kufizuar: gjithsej 337 minuta, ose 22.5 për takim. Gjatë kësaj periudhe, ai realizoi 3 gola.
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Situata ndryshoi me ardhjen e Maranit. Në pesë ndeshje, 25-vjeçari ka luajtur 332 minuta, me një mesatare prej 66.4 minutash për ndeshje, dhe ka shënuar dy herë. Ai është tashmë titullar i padiskutueshëm.
Futbollisti i Trabzonsporit po dëshmon se, së bashku me Manajn, mund të përbëjë rrezik për çdo kundërshtar të Shqipërisë. Muçi ka treguar gjithashtu se mund të realizojë gola të pazakontë.
Aftësitë dhe shkathtësia me topin i japin mundësinë të synojë një vend të rëndësishëm në historinë e Kombëtares.
Forma e tij aktuale me Shqipërinë ngre pikëpyetje për mënyrën si u menaxhua nga Sylvinho, i cili nuk i dha futbollistit ofensiv minutat e nevojshme për të treguar vlerat e tij.