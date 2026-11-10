Qorrolli bën të ditur datat e testimit dhe intervistimit të kandidatëve për gjyqtarë të Kushtetueses

Përzgjedhja e gjyqtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës ka kaluar në fazën tjetër. Komisioni i Posaçëm ka shqyrtuar nominimet e kandidatëve dhe ka vendosur që ata që plotësojnë kushtet e parapara të vijojnë procesin.
Kryetari i komisionit, Vigan Qorrolli, njoftoi se në mbledhjen e mbajtur sot nën drejtimin e tij është vlerësuar përmbushja e kritereve të përcaktuara me Kushtetutë dhe ligj. Sipas njoftimit të tij, testimi me shkrim do të mbahet më 18 nëntor, ndërsa intervistimi me gojë më 27 nëntor.
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Qorrolli theksoi se përzgjedhja do të mbështetet te ligjshmëria, transparenca, paanshmëria dhe meritokracia, me trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët. Ai e cilësoi pavarësinë, integritetin profesional dhe besueshmërinë e Gjykatës Kushtetuese si vlera themelore për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe forcimin e demokracisë në Republikën e Kosovës.