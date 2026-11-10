Qorrolli bën të ditur datat e testimit dhe intervistimit të kandidatëve për gjyqtarë të Kushtetueses

Qorrolli bën të ditur datat e testimit dhe intervistimit të kandidatëve për gjyqtarë të Kushtetueses

Përzgjedhja e gjyqtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës ka kaluar në fazën tjetër. Komisioni i Posaçëm ka shqyrtuar nominimet e kandidatëve dhe ka vendosur që ata që plotësojnë kushtet e parapara të vijojnë procesin.

Kryetari i komisionit, Vigan Qorrolli, njoftoi se në mbledhjen e mbajtur sot nën drejtimin e tij është vlerësuar përmbushja e kritereve të përcaktuara me Kushtetutë dhe ligj. Sipas njoftimit të tij, testimi me shkrim do të mbahet më 18 nëntor, ndërsa intervistimi me gojë më 27 nëntor.

Të lidhura

None found

Qorrolli theksoi se përzgjedhja do të mbështetet te ligjshmëria, transparenca, paanshmëria dhe meritokracia, me trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët. Ai e cilësoi pavarësinë, integritetin profesional dhe besueshmërinë e Gjykatës Kushtetuese si vlera themelore për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe forcimin e demokracisë në Republikën e Kosovës.


Shtuar 10.11.2026 19:07

Tags: , , ,
Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris

Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris
Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje

Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje
Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori

Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori
Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia
Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve

Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve
Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin
Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”

Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”
Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet