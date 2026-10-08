Maqedonci: Medalja e artë në “Cambrian Patrol” dëshmon profesionalizmin e FSK-së

Maqedonci: Medalja e artë në “Cambrian Patrol” dëshmon profesionalizmin e FSK-së

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka përgëzuar pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës për medaljen e artë të fituar në garën prestigjioze “Cambrian Patrol 2026”, e zhvilluar në Mbretërinë e Bashkuar.

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Sipas Maqedoncit, suksesi mes 120 ekipeve pjesëmarrëse dëshmon nivelin e lartë të përgatitjes, disiplinën dhe profesionalizmin e pjesëtarëve të FSK-së.

Arritja u shënua edhe në Ambasadën e Kosovës në Londër. Në ceremoninë ushtarake, të organizuar nën mikpritjen e ambasadorit Ilir Kapiti, pjesëtarët e FSK-së ngritën flamurin e Republikës së Kosovës mbi godinën e ambasadës.

“Kjo arritje dëshmon qartë profesionalizmin dhe përkushtimin e pjesëtarëve tanë, si dhe zhvillimin e vazhdueshëm të Forcës së Sigurisë së Kosovës”, ka shkruar Maqedonci në Facebook.


Shtuar 8.10.2026 17:54

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