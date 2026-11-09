Maqedonci dhe ambasadori belg bisedojnë për forcimin e lidhjeve në mbrojtje

Maqedonci dhe ambasadori belg bisedojnë për forcimin e lidhjeve në mbrojtje

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, priti ambasadorin e Belgjikës në Kosovë, Arnaud Dusaucy, në takimin e parë të këtij të fundit që nga marrja e detyrës. Biseda u përqendrua te mundësitë për të thelluar bashkëpunimin mes dy vendeve në mbrojtje dhe siguri.

Maqedonci njoftoi se e falënderoi diplomatin për përkrahjen e vazhdueshme të Belgjikës për Kosovën, me theks të veçantë në këto dy fusha.

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Në një postim në Facebook, ministri tha se palët shqyrtuan zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh, duke vlerësuar akreditimin e atasheut të mbrojtjes së Republikës së Kosovës në Belgjikë. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e zbatimit të letërqëllimit të përbashkët mes dy shteteve, për forcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit në mbrojtje.

Maqedonci i uroi Dusaucyt suksese në detyrën e re dhe shprehu gatishmërinë për të vijuar e zgjeruar bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës.


Shtuar 9.11.2026 18:22

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