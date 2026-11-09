U paraqit në urgjencë për dhimbje barku, mësoi se ishte shtatzënë dhe lindi vajzën pas tetë minutash

Annalise Harry, 28 vjeçe, shkoi në spital për dhimbje barku dhe mori një lajm që nuk e priste: ishte shtatzënë. Vetëm tetë minuta më pas, ajo solli në jetë vajzën e saj.
Baristja nga Morecambe e Anglisë nuk kishte vënë re shenja të dukshme të shtatzënisë. Ajo merrte pilula kontraceptive, barku nuk i ishte rrumbullakosur dhe nuk kishte dyshuar se priste një fëmijë.
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Në mars, Annalise nisi të kishte dhimbje të forta barku. Meqë cikli i saj ishte i çrregullt për shkak të kontraceptivëve, fillimisht i mori për dhimbje menstruale. Gjatë natës, dhimbjet iu shtuan aq sa nuk mundi të flinte. Ajo pati edhe gjakderdhje, të cilën e mendoi si menstruacion.
Të nesërmen, kur dhimbjet u bënë të padurueshme, telefonoi shërbimin shëndetësor. U këshillua të shkonte në urgjencë, pasi dyshohej se mund të kishte apendicit. Por ekzaminimi me ultratinguj në spital zbuloi diçka tjetër: infermierja i tha se po sillte në jetë një fëmijë.
Annalise nuk e besoi fillimisht atë që i thanë mjekët dhe e mohoi lajmin. Pak më vonë, një mami konfirmoi se koka e foshnjës kishte nisur të dilte, ndaj 28-vjeçarja u dërgua me urgjencë në sallën e lindjes. Pas tre shtyrjeve, ajo lindi një vajzë me peshë rreth 1.87 kilogramë, vetëm tetë minuta pasi kishte mësuar se ishte shtatzënë.
Ajo rrëfen se ishte e tronditur dhe e mbingarkuar emocionalisht. Kur e pyetën nëse donte ta merrte të porsalindurën në krahë, Annalise refuzoi.
Më pas njoftoi partnerin e saj, George Price, gjithashtu 28 vjeç. Ai kujtoi në fillim se Annalise po bënte shaka, por mbeti pa fjalë kur kuptoi se lajmi ishte i vërtetë. Të papërgatitur për ardhjen e foshnjës, të dy folën për mundësinë e birësimit. George kishte dy fëmijë nga një lidhje e mëparshme, ndërsa Annalise nuk e kishte përfytyruar veten si nënë.
Dy ditë pas lindjes, teksa po i nënshtrohej një kontrolli rutinë, Annalise dëgjoi vajzën duke qarë. Atëherë ndjeu për herë të parë dëshirën ta mbante pranë dhe të krijonte një lidhje me të. Në të njëjtën periudhë, mjekët i treguan se kishte lindur me një gjendje të rrallë të quajtur “mitra njëbrirëshe” (unicornuate uterus).
Te kjo anomali kongjenitale, mitra zhvillohet pjesërisht: gruaja ka vetëm një pjesë funksionale të saj dhe, zakonisht, një tub fallopian funksional. Gjendja mund të lidhet me vështirësi në fertilitet dhe me rrezik më të lartë për komplikacione të shtatzënisë, përfshirë abortin spontan dhe lindjen e parakohshme.
Pasi mësoi për këtë gjendje, Annalise kuptoi se shtatzënia dhe lindja e Gracie mund të kishin qenë një mundësi shumë e rrallë për të pasur fëmijë. Ajo thotë se pikërisht atëherë vendosi të bëhej nëna e saj. Kur e mori vajzën në krahë për herë të parë dhe pa fytyrën e saj të vogël, përjetoi një valë emocionesh.
Annalise e telefonoi menjëherë George për t’i thënë se kishte ndryshuar mendje dhe nuk mund ta jepte Gracie për birësim. Ai e mbështeti vendimin dhe shkoi në spital për t’i përqafuar të dyja.
Sot, Gracie është shtatë muajshe dhe po rritet shëndetshëm. Annalise e quan vajzën mrekullinë më të madhe të jetës së saj. Ajo thotë se të bëhej nënë ishte surpriza më e madhe që kishte përjetuar dhe se përshtatja me këtë rol ishte e vështirë, pasi nuk pati asnjë kohë për t’u përgatitur. Gracie është, sipas saj, vogëlushja e saj mrekulli, të cilën e do pa masë.
Duke treguar përvojën e saj, Annalise synon të rrisë ndërgjegjësimin për shtatzënitë e fshehta (cryptic pregnancies), kur një grua nuk e kupton se është shtatzënë deri në fazat e vona ose deri në lindje.