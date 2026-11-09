LVV dhe PDK diskutojnë hapat për Projektligjin për Dhomat e Specializuara

Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës po bisedojnë për hapat e radhës lidhur me Projektligjin për Dhomat e Specializuara, të cilin presidentja Justina Shiroka-Pula ia ktheu Kuvendit.
Shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, tha sot se partia e saj synon të shmangë një përplasje të re mes Presidencës dhe Kuvendit. Ajo u shpreh optimiste se me PDK-në do të gjendet pajtim për mënyrën si do të veprohet.
Të lidhura
None found
Sipas Nagavcit, praktika kushtetuese lë dy mundësi: projektligji të miratohet pa ndryshime ose procesi të nisë nga e para. Ajo tha se amendamentimi i tij nuk është i mundur dhe e mbështeti këtë qëndrim edhe në argumentet që, sipas saj, burojnë nga aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Nagavci shtoi se beson që edhe PDK-ja është e vetëdijshme për këtë.
Ajo bëri të ditur gjithashtu se grupi i udhëhequr nga zëvendëskryeministri Glauk Konjufca ka nisur punën dhe pritet të paraqesë propozime më të mira për adresimin e çështjes në Apel. Në atë grup, sipas saj, do të shqyrtohen edhe çështje të tjera që lidhen me projektligjin.
Nagavci u pyet edhe për deklaratat e ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq. Pas fitores së Listës së Studentëve në zgjedhjet në Serbi, ai kishte folur për mundësinë e themelimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ajo u përgjigj se qëndrimi publik dhe transparent i Lëvizjes Vetëvendosje dhe i Qeverisë së Kosovës për këtë çështje nuk ka ndryshuar.
Sa u përket rezultateve zgjedhore dhe fitores së forcave të reja politike në Serbi, Nagavci i cilësoi ato çështje të brendshme të këtij shteti. Ajo tha se është ende herët të flitet për diskutimet e ardhshme në marrëdhëniet Kosovë–Serbi, përderisa nuk dihen qëndrimet e këtyre forcave ndaj Kosovës.
Kryeministri Albin Kurti ka përsëritur më herët se nuk do të ketë Asociacion të komunave me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive, duke iu referuar një aktgjykimi të Gjykatës Kushtetuese. Sipas këtij qëndrimi, Kushtetuesja e ka rrëzuar Asociacionin për shkak të kundërshtimit me 23 nene.