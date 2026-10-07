Kurti për zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës: Kosova ka institucione stabile

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e ka përshëndetur zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës në postin e presidentes së Republikës së Kosovës.
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Përmes një reagimi, Kurti deklaroi se me zgjedhjen e presidentes së re, vendi tashmë funksionon me institucione stabile. Ai njoftoi gjithashtu se është miratuar ligji që përmban ndryshime për Dhomat e Specializuara dhe Prokurorinë e Specializuar në Hagë.
Kryeministri u shpreh se institucionet do të bashkëpunojnë për suksesin në apel të ish-krerëve të UÇK-së.
Kurti falënderoi deputetët që morën pjesë në votim, ndërsa vlerësoi edhe kryetarin Hamza për pranimin e propozimit. Sipas tij, kompromisi i arritur në fund ishte rezultat i shumë përpjekjeve dhe angazhimit.
Reagimin e tij, ai e përmbylli me urime për presidenten e re dhe për të gjithë qytetarët e Kosovës.