Kurti në Paris me mërgatën: Shteti do të garantojë kreditë për investime në Kosovë

Kurti në Paris me mërgatën: Shteti do të garantojë kreditë për investime në Kosovë

Mbështetja për ndërmarrësit e diasporës që investojnë në Kosovë ishte një nga zotimet e kryeministrit Albin Kurti gjatë takimit me bashkatdhetarë në Paris. Takimi u mbajt përpara pjesëmarrjes së tij në Forumin e Paqes në Paris.

Kurti shpjegoi se mekanizmi “Dritarja për Investime të Diasporës” do t’u ofrojë mbështetje ndërmarrësve nga mërgata për investimet e tyre në Kosovë. Sipas tij, për kreditë e marra për këto investime, shteti do të marrë rolin e garantuesit, duke u shërbyer atyre si hipotekë.

Të lidhura

None found

Kryeministri tha se kjo i hap rrugë kalimit të mërgatës nga sakrifica për të dhënë kontribut te investimi që synon fitimin. Ai shtoi se projektet strategjike dhe me përparësi në industri do të përkrahen përmes Programit 1 Miliard Euro për prodhim dhe industri.

Gjatë takimit, Kurti theksoi gjithashtu rëndësinë e një angazhimi më të madh e më të gjerë të bashkatdhetarëve në jetën publike dhe institucionale të Kosovës. Ai u shpreh se, krahas ruajtjes së lidhjes me vendlindjen, ky angazhim fuqizon institucionet e Republikës përmes përvojës, ekspertizës, kulturës dhe shprehive të punës që mërgimtarët sjellin nga demokracitë dhe shtetet e zhvilluara.


Shtuar 9.11.2026 10:28

Tags: , ,
Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris

Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris
Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje

Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje
Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori

Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori
Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia
Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve

Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve
Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin
Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”

Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”
Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet