Kurti në Paris me mërgatën: Shteti do të garantojë kreditë për investime në Kosovë

Mbështetja për ndërmarrësit e diasporës që investojnë në Kosovë ishte një nga zotimet e kryeministrit Albin Kurti gjatë takimit me bashkatdhetarë në Paris. Takimi u mbajt përpara pjesëmarrjes së tij në Forumin e Paqes në Paris.
Kurti shpjegoi se mekanizmi “Dritarja për Investime të Diasporës” do t’u ofrojë mbështetje ndërmarrësve nga mërgata për investimet e tyre në Kosovë. Sipas tij, për kreditë e marra për këto investime, shteti do të marrë rolin e garantuesit, duke u shërbyer atyre si hipotekë.
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Kryeministri tha se kjo i hap rrugë kalimit të mërgatës nga sakrifica për të dhënë kontribut te investimi që synon fitimin. Ai shtoi se projektet strategjike dhe me përparësi në industri do të përkrahen përmes Programit 1 Miliard Euro për prodhim dhe industri.
Gjatë takimit, Kurti theksoi gjithashtu rëndësinë e një angazhimi më të madh e më të gjerë të bashkatdhetarëve në jetën publike dhe institucionale të Kosovës. Ai u shpreh se, krahas ruajtjes së lidhjes me vendlindjen, ky angazhim fuqizon institucionet e Republikës përmes përvojës, ekspertizës, kulturës dhe shprehive të punës që mërgimtarët sjellin nga demokracitë dhe shtetet e zhvilluara.